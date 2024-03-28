"محافظ تيماء" يدشن الهوية البصرية والخطة الاستراتيجية لجمعية الدعوة والإرشاد 2027

وتأتي الخطة الاستراتيجية الجديدة للجمعية، لتساهم في تحقيق رؤية 2030، وتحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها، والتي تتمثل في مكافحة الانحراف الفكري، وبيان آثاره وأسبابه، واستخدام التقنية الحديثة في الدعوة إلى الله تعالى، ونشر العلم الشرعي، والاهتمام الدعوي بالجاليات، والتواصل معهم.