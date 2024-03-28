"محافظ تيماء" يدشن الهوية البصرية والخطة الاستراتيجية لجمعية الدعوة والإرشاد 2027

دشّن محافظ تيماء سعد بن نايف السديري، مساء أمس الأربعاء، الهوية البصرية والخطة الاستراتيجية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة تيماء 2027، بوقف فهيدة -رحمها الله- التابع للجمعية.
وكان في استقبال محافظ تيماء: رئيسُ مجلس إدارة الجمعية حامد حمود الدريبي، والمدير التنفيذي للجمعية حماد الرشدان، كما حضر حفل التدشين داعمو الخير ممن أوقفوا أموالهم للجمعية، وعددٌ من رجال الأعمال.
من جهته أشاد محافظ تيماء، بالجهود التي تبذلها الجمعية، والبرامج التي تقدمها، موجهًا شكره لداعمي الخير؛ فيما ثمّن "الدريبي"، تشريف محافظ تيماء للتدشين؛ داعيًا الله أن يجزيه خير الجزاء.
وتأتي الخطة الاستراتيجية الجديدة للجمعية، لتساهم في تحقيق رؤية 2030، وتحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها، والتي تتمثل في مكافحة الانحراف الفكري، وبيان آثاره وأسبابه، واستخدام التقنية الحديثة في الدعوة إلى الله تعالى، ونشر العلم الشرعي، والاهتمام الدعوي بالجاليات، والتواصل معهم.