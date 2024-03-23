ضمن مبادرة "أجاويد".. عودة دورة الأصيل بـ"قريحاء بارق" بعد 30 عامًا

وكان لنا حديث مع رئيس الدورة جابر عبد الله البارقي والذي أوضح أن دورة الأصيل من أهم الدورات التي كانت تُقام بمحافظة بارق حيث كانت لها شعبية واسعة داخل المحافظة والمحافظات المجاورة لها وكان لعودة الدورة هذا العام إقبال كبير من جميع شرائح المجتمع المحلي للمحافظة والمحافظات المجاورة لها وكان عدد الفرق المشاركة قرابة 12.