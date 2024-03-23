ضمن مبادرة "أجاويد".. عودة دورة الأصيل بـ"قريحاء بارق" بعد 30 عامًا

ضمن مبادرة أجاويد التي أعلن عنها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال تحت مسمى أجاويد (2) عادت دورة الأصيل بقرية القريحاء بمحافظة بارق بعد انقطاع دام قرابة 30 عامًا.
وكان لنا حديث مع رئيس الدورة جابر عبد الله البارقي والذي أوضح أن دورة الأصيل من أهم الدورات التي كانت تُقام بمحافظة بارق حيث كانت لها شعبية واسعة داخل المحافظة والمحافظات المجاورة لها وكان لعودة الدورة هذا العام إقبال كبير من جميع شرائح المجتمع المحلي للمحافظة والمحافظات المجاورة لها وكان عدد الفرق المشاركة قرابة 12.
وذكر "جابر" أن الدورة حققت جميع الأهداف التي رسمت وحققت إقبالاً جماهيريًا كبيرًا على مستوى المحافظة والمحافظات المجاورة.
وقدم شكره لكل من الشيخ عبد الله فارس على جهوده في إقامة هذه الدورة ومتابعته لسير التنظيم طوال المباريات، كما شكر الداعمين الفاعلين وهم مؤسسة شبيلي عبد الله ومؤسسة إبراهيم ساري وكذلك مؤسسة يوسف حسن وكما وجه جابر رغبته لدعم هذه الدورة من قِبل الجهات الراغبة بالدعم حيث إن هذه الدورة تحقق جميع المستهدفات لتنمية المجتمع المحلي.