محافظ الليث يطلع على مشاريع درء أخطار السيول استعداداً لموسم الأمطار

ونوّه "الزهراني" في مستهل الاجتماع بالدعم غير المحدود الذي يلقاه قطاع الدفاع المدني من القيادة الرشيدة -حفظها الله- ، مؤكداً أهمية الاجتماع وما يتضمنه من موضوعات تعنى بأعمال الدفاع المدني، واطَّلع على جميع التقارير التي أعدتها اللجنة بخصوص الاستعدا د لموسم الأمطار، وعلى نسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها لمشاريع درء أخطار السيول والسدود وتصريف مياه الأمطار، وناقش الاجتماع وضع الأودية والشعاب الخطرة بالمحافظة والعمل على وضع الحلول اللازمة للحد من مخاطرها، ومناقشة خطط الجهات الحكومية لتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ والعمل على تسهيل وصول آليات الدفاع المدني للمواقع وكذلك معرفة مدى جاهزية واستعداد جميع الجهات المعنية، وأهمية الخطط المعدة وضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المشاركة في أعمال اللجنة.