أمانة جدة تُنفِّذ 51 برنامجًا تطوعيًّا خلال الربع الأول من 2023م

نفَّذت أمانة محافظة جدة خلال الربع الأول من العام الحالي 2023م 51 مبادرة وبرنامجًا تطوعيًّا، بمشاركة متطوعين في عدد من المجالات المتنوعة، وبالشراكة المجتمعية مع الجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية؛ بهدف تعزيز جودة الحياة لتحقيق مستهدفات حملة (المليون متطوع) ضمن رؤية السعودية 2030م.
وأوضحت المدير العام للمسؤولية المجتمعية، المهندسة هتان بن هاشم حمودة، أن الربع الأول من عام 2023 شهد تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات، بدعم ومشاركة كل من: غرفة جدة والجامعات الحكومية والأهلية وشركاء برنامج لنبادر بمحافظة جدة وجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة والجمعيات والمراكز الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من متطوعي أصدقاء أمانة جدة؛ وذلك بهدف تعزيز دور المجتمع في المشاركة في الأعمال التطوعية.
وأشارت إلى أن المبادرات تضمنت: تنفيذ جدارية جدة الخضراء - زيارة مشاتل الأمانة - لنبادر (جدة الخضراء) - التبرع بالدم - مبادرات زراعة الشتلات - مبادرات يوم التأسيس - تنظيم بسطة ماركت - جدة تتحرك 2 - ماراثون الحمدانية - حفل تكريم الأشخاص ذوي الإعاقة - زيارة المرضى بمشاركة 35.517 من المتطوعين والمتطوعات بـ 24.155 ساعة تطوعية.
وأبانت "حمودة" أن المبادرات أسهمت في نشر ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع، التي ستُنشر عبر منصة أصدقاء الأمانة للمشاركة الاجتماعية والتطوعية؛ بما يمكّن الجميع أفرادًا ومؤسسات من المشاركة بالأفكار؛ إذ سيجدون الدعم والتمكين؛ لتتحول الفكرة إلى مبادرة محققة في مدينة جدة.