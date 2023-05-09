أمانة جدة تُنفِّذ 51 برنامجًا تطوعيًّا خلال الربع الأول من 2023م

وأوضحت المدير العام للمسؤولية المجتمعية، المهندسة هتان بن هاشم حمودة، أن الربع الأول من عام 2023 شهد تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات، بدعم ومشاركة كل من: غرفة جدة والجامعات الحكومية والأهلية وشركاء برنامج لنبادر بمحافظة جدة وجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة والجمعيات والمراكز الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من متطوعي أصدقاء أمانة جدة؛ وذلك بهدف تعزيز دور المجتمع في المشاركة في الأعمال التطوعية.