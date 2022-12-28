شاهد.. محافظ ينبع يتفقد مركزي ينبع النخل والجابرية للاطلاع على سير العمل والخدمات

وتفقد السحيمي المشاريع الحكومية والتنموية التي نُفذت والجاري تنفيذها، والتقى مشايخ القبائل وأهالي المركزين مستعرضًا الخطط المستقبلية لتطوير وتقديم كافة الخدمات للأهالي؛ مؤكدًا أن هذه الزيارات تأتي بناء على توجيهات أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل بضرورة مضاعفة الجهود لتقديم الخدمات التنموية للمواطنين وبما يضمن راحتهم.