"صحي الرياض الأول" يحصد 3 جوائز في سلامة المرضى لعام 2023

فيما حصل مستشفى الولادة والأطفال بالخرج، على جائزة في المسار العام لسلامة المرضى، عبر مشروع تعزيز إمكانية الوصول إلى رعاية الطوارئ ورفع كفاءتها من خلال إنشاء عيادة الرعاية العاجلة، ضمن نهج تعاوني مع قطاع الرعاية الصحية الأولية.