"صحي الرياض الأول" يحصد 3 جوائز في سلامة المرضى لعام 2023

توّج وزير الصحة م. فهد الجلاجل، اليوم الاثنين، تجمع الرياض الصحي الأول، بثلاث جوائز في عدد من مسارات الجائزة الوطنية لسلامة المرضى لعام 2023م.
جاء ذلك خلال رعايته لحفل المركز السعودي لسلامة المرضى لتكريم الفائزين بجائزته الوطنية السنوية في نسختها السادسة.
وحصلت مدينة الملك سعود الطبية، على جائزة في المسار العام لسلامة المرضى، عبر مشروع خفض مستوى العدوى المرتبطة بالقسطرة الدموية المركزية لدى مرضى العناية المركزة بهدف الوصول للصفر.
كما حصلت على جائزة في مسار إشراك المرضى، عن مشروع تعزيز مشاركة الوالدين في التغذية المبكرة للأطفال الخدج بواسطة حليب الأم.
فيما حصل مستشفى الولادة والأطفال بالخرج، على جائزة في المسار العام لسلامة المرضى، عبر مشروع تعزيز إمكانية الوصول إلى رعاية الطوارئ ورفع كفاءتها من خلال إنشاء عيادة الرعاية العاجلة، ضمن نهج تعاوني مع قطاع الرعاية الصحية الأولية.
يذكر أن الجائزة الوطنية لسلامة المرضى، تهدف إلى تعزيز الجهود المحلية والدولية في تحقيق سلامة المرضى، وتحسين مستوى الرعاية الصحية، بما يسهم في تعزيز سلامة المرضى، فضلاً عن تعزيز الثقافة التنظيمية وصولاً إلى رعاية صحية آمنة.