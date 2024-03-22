بالأسماء.. "تعليم جازان" يعلن الفائزين والفائزات بمسابقة القرآن الكريم الرمضانية للمكفوفين

وقد بلغ عدد المشاركين في المسابقة 80 طالباً وطالبة تأهل منهم 14 طالباً وطالبة في الـ4 المستويات للتصفيات النهائية وجاءت نتائج المسابقة كالتالي.. حيث فاز في المرحلة الابتدائية والطفولة المبكرة الطالب علي دغاس بالمركز الأول، وإياد المباركي في المركز الثاني، وفي المرحلة المتوسطة "بنات" جاءت الطالبة وشال العبسي أولاً والطالبة ميان عطيف ثانياً، وفي المرحلة الثانوية "بنات" جاءت في المركز الأول الطالبة أحلام عبدالرؤوف، وفي المرحلة الابتدائية "بنين" الصفوف الأولية جاء الطالب قصي دوح أولاً، وفهد عطيف ومازن مطربي ثانياً، وفي "الصفوف العليا" جاء عبدالعزيز قحل أولاً ونواف مسودي ثانياً، وفي المرحلة المتوسطة "بنين" حلّ حافظ زكري أولاً، ثم مؤيد مخدع ثانياً، وفي المرحلة الثانوية "بنين" جاء الطالب محمد صفحي في المركز الأول والطالب موفق الكبش في المركز الثاني.