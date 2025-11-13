مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل الشهر العالمي لسرطان الرئة

وشهدت الفعالية مشاركة عدد من الكوادر الطبية والفنية، الذين قدّموا استشارات صحية للمراجعين ومرتادي المعرض، إلى جانب تقديم نصائح حول أهمية الإقلاع عن التدخين وطرق الوقاية من العوامل المسببة لأمراض الرئة، كما جرى توزيع مطويات تثقيفية وقياس العلامات الحيوية للحضور.