جمعية "بناء" تحصد المركز الأول في جائزة الملك خالد لعام 2025 م

حققت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية “بناء” إنجازًا جديدًا بحصولها على المركز الأول لجائزة الملك خالد 2025 م وذلك للمرة الرابعة في تاريخها؛ تأكيدًا لريادتها المؤسسية في خدمة الأيتام والأرامل، وحرصها على تمكينهم والارتقاء بجودة حياتهم من خلال برامج تنموية مستدامة.
وتسلّم الجائزة نيابة عن سمو رئيس مجلس صاحب السمو الملكي الامير تركي ين محمد بن فهد بن عبدالعزيز سعادة الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور عبدالله الخالدي خلال الحفل الذي أُقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.
وبهذه المناسبة، رفع الدكتور عبدالله الخالدي أسمى آيات التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية، مؤكّدًا أن الدعم اللامحدود الذي تحظى به الجمعية من سموهما كان له الأثر الأكبر في تعزيز ريادتها وتحقيق هذا التميز للعام الرابع.
كما قدّم الخالدي التهنئة لمجلس الإدارة وفريق العمل والمتطوعين، مشيدًا بجهودهم المخلصة في تنفيذ خدمات الجمعية في مجالات التعليم والصحة والإسكان وجودة الحياة.