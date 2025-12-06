جمعية "بناء" تحصد المركز الأول في جائزة الملك خالد لعام 2025 م

وبهذه المناسبة، رفع الدكتور عبدالله الخالدي أسمى آيات التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية، مؤكّدًا أن الدعم اللامحدود الذي تحظى به الجمعية من سموهما كان له الأثر الأكبر في تعزيز ريادتها وتحقيق هذا التميز للعام الرابع.