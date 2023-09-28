"رحماء الصحية" تحتفل بحصولها على شهادة "الآيزو" وتوقع وثيقة سفراء الجمعية

وتفيد الجمعية بأن حصولها على شهادة الجودة يعكس التزامها الشديد بتحسين جودة الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المرضى والمستفيدين، وقد تم تقدير هذا الإنجاز من قِبل العديد من الجهات المحلية والدولية المعنية بالصحة والجودة.