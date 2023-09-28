"رحماء الصحية" تحتفل بحصولها على شهادة "الآيزو" وتوقع وثيقة سفراء الجمعية

احتفلت جمعية رحماء الصحية بمناسبة حصولها على شهادة الجودة العالمية (الآيزو 9001:2015) وذلك في يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023م.
وتفصيلاً، تعد هذه الشهادة إنجازًا مهمًا يعزز مكانة الجمعية كمنشأة صحية متميزة وملتزمة بتقديم خدمات ذات جودة عالية.
وتهدف جمعية رحماء الصحية إلى الاستمرار في تطوير وتحسين خدماتها الصحية والوقائية والارتقاء بجودتها لتلبية احتياجات المجتمع وتحقيق رؤيتها في توفير رعاية صحية شاملة وفعّالة للجميع.
وتفيد الجمعية بأن حصولها على شهادة الجودة يعكس التزامها الشديد بتحسين جودة الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المرضى والمستفيدين، وقد تم تقدير هذا الإنجاز من قِبل العديد من الجهات المحلية والدولية المعنية بالصحة والجودة.
وتزامنًا مع الاحتفال بهذه المناسبة، قامت جمعية رحماء الصحية أيضًا بتوقيع وثيقة سفراء رحماء مع "الإعلامي أحمد بن هشام المالكي".
ويهدف هذا التعاون إلى توفير دعم إضافي للجمعية وتعزيز العمل الإنساني والصحي في المنطقة. بالإضافة إلى دعم مشروعات الجمعية ونشرها على المستوى المحلي والإقليمي ويعد الأستاذ أحمد المالكي من الشخصيات المعروفة في المجال الإعلامي وله دوره البارز في المجتمع والعمل التطوعي.
وأشاد رئيس مجلس إدارة جمعية رحماء الصحية الدكتور عبدالله بن حمد القعيد "إن حصول الجمعية على شهادة الجودة هو إنجاز كبير يعكس الجهود الجادة التي بذلها فريق العمل لتقديم خدمات صحية متميزة ومبتكرة".
وأكد "القعيد": نحن ملتزمون بتطبيق أعلى معايير الجودة في سبيل الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية المنشودة للجمعية ولتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى النهوض بالقطاع غير الربحي ودعم الجمعيات الخيرية في سائر المجالات والأنشطة.