نائب وزير الحج والعمرة يكرّم "28" خريجًا من برنامج "رواد"

كرّم نائبُ وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، اليوم الخميس، "28" خريجًا من برنامج قيادات الصف الثاني "رواد"، الذي نفّذه مركز "راز"، تحت إشراف المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد".