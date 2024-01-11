نائب وزير الحج والعمرة يكرّم "28" خريجًا من برنامج "رواد"

كرّم نائبُ وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، اليوم الخميس، "28" خريجًا من برنامج قيادات الصف الثاني "رواد"، الذي نفّذه مركز "راز"، تحت إشراف المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد".
وحظي خريجو برنامج قيادات الصف الثاني، بمجموعة من المهارات والمفاهيم النظرية الأساسية المتعلقة بالقيادة، وإجراء بعض المقاييس التخصصية في هذا المجال.
وكذلك تطبيق مفاهيم إدارية وتقنية وأساليب إبداعية في المنظمات التي يقودها المستفيد ومرافقة قيادات ناجحة في أعمالها.
وكان المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد"، قد فعّل برنامج قيادات الصف الثاني، ونفّذه مركز "راز"، المعني بإعداد القادة في مجال الحج، ويجمع بين التنظير والتطبيق.
ويهدف برنامج قيادات الصف الثاني إلى تنمية مهارة القيادة وتطوير الخطط والأساليب القيادية، ودعم القادة لمواجهة التحديات بأفضل الطرق والأساليب العلمية والعملية، إلى جانب تمكين القادة من إدارة فرق العمل بشكل احترافي.