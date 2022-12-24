"تركي بن طلال" يلتقي عددًا من المستثمرين الصادرة لهم أحكام شرعية بشأن إحدى شركات الاستثمار

التقى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، في المجلس العام بديوان الإمارة، عددًا من المستثمرين الصادرة لهم أحكام شرعية بشأن إحدى شركات الاستثمار، الصادر بحقها قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة "مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية"، بحضور معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز والأطراف ذات العلاقة، وذلك لإيضاح ما تم الاتفاق عليه تمهيدًا لتنفيذ ما صدر من أحكام قضائية في ذلك.