"الراجحي" يرعى منتدى الأسرة الخليجية الأول بالرياض.. الأربعاء المقبل

وقالت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، إن منتدى الأسرة الخليجية سيستضيف عدداً من المهتمين بالشأن الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي والصحي يمثلون عدداً من الجامعات، والمراكز البحثية، والمراكز المعنية بالأسرة، إضافة إلى أبرز الشخصيات على المستويين المحلي والخليجي، وعدد من المنظمات الخليجية والدولية ذات العلاقة بالأسرة، لمناقشة أهمية المحافظة على تماسك الأسرة ورعايتها بما يسهم في إعداد أجيال مستقبلية قادرة على النهوض بمجتمعاتها، ومواجهة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، والخروج بتوصيات ذات أثر إيجابي على الأسرة الخليجية.