"محافظ الخرج" يستقبل المهنِّئين بالعيد ويزور المرضى بمستشفى الملك خالد ومركز التأهيل الشامل

أدّى الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، محافظ الخرج، صباح اليوم الجمعة؛ صلاةَ عيد الفطر المبارك، مع جموع المصلين، في جامع الملك عبدالعزيز.
وبعد الانتهاء من أداء الصلاة استمع محافظ الخرج إلى خطبة العيد التي ألقاها خطيب الجامع الدكتور فهد بن منصور الدوسري، وتطرّق فيها إلى ما تنعم به بلادنا من اجتماع الكلمة ووحدةِ الصف، وما نعيشه من أمنٍ وأمانٍ ورغدِ عيشٍ، متكاتفين متحابّين يدًا واحدة مع القيادة.
واستقبل "محافظ الخرج" في مجلس ديوان المحافظة، أصحاب الفضيلة وكبار مسؤولي المحافظة، وكبار ضباط القوات المسلحة والأمنية، وجمعًا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الفطر المبارك، وبادلهم التهنئةَ بهذه المناسبة السعيدة، داعيًا اللهَ عزّ وجلّ أن يعيدها علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، ثم تناول الجميع طعام الإفطار.
وقام الأمير فهد بن محمد بزيارة ومعايدة المرضى المنوّمين في مستشفى الملك خالد، وكان في استقباله لدى وصوله المستشفى: المدير التنفيذي لنطاق الخرج الصحي الأخصائي فهد بن محمد الممخور، والفريق الطبي، وقدّم التهنئة للمرضى المنومين بالمستشفى بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله العلي القدير أن يمنّ على الجميع بالصحة والعافية والشفاء العاجل.
وانتقل إلى مركز التأهيل الشامل بالمحافظة، في زيارة التقى خلالها عددًا من نزلاء المركز، وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأثنى على ما يقدّمه المركز من جهود وخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، سائلًا الله تعالى أن يمنّ على الجميع بالصحة والعافية والسلامة.
وبهذه المناسبة رفع محافظُ الخرج باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة، التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يعيد هذه المناسبة على مقامه الكريم أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة بموفور الصحة والعافية، وعلى هذه البلاد بمزيدٍ من التقدُّم والازدهار تحت قيادته الحكيمة.
كما رفع التهنئةَ لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلًا الله سبحانه أن يعيد هذه المناسبة على سموّه الكريم بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ لهذا الوطن أمنَه وازدهاره في ظلّ قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموه الكريم، حفظهما الله.