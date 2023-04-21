"محافظ الخرج" يستقبل المهنِّئين بالعيد ويزور المرضى بمستشفى الملك خالد ومركز التأهيل الشامل

وبعد الانتهاء من أداء الصلاة استمع محافظ الخرج إلى خطبة العيد التي ألقاها خطيب الجامع الدكتور فهد بن منصور الدوسري، وتطرّق فيها إلى ما تنعم به بلادنا من اجتماع الكلمة ووحدةِ الصف، وما نعيشه من أمنٍ وأمانٍ ورغدِ عيشٍ، متكاتفين متحابّين يدًا واحدة مع القيادة.