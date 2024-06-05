"الجلاجل" يكرّم جمعية "وعي" لدورها المتميز في تعزيز الصحة النفسية بالمملكة

كرّم وزير الصحة فهد الجلاجل جمعية "وعي" لصحة المجتمع؛ لدورها المتميز في تعزيز الصحة النفسية خلال عام 2023.
وأفاد الأستاذ المشارك في الطب الوقائي ورئيس مجلس إدارة جمعية "وعي" لصحة المجتمع الدكتور محمود بن عبدالرحمن أن الشراكة مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية كان لها أكبر الأثر في تقديم خدمات وقائية واستشارات فى جميع فعاليات الجمعية التي بلغت 113 فعالية في 9 مناطق بالمملكة، حيث قدمت فيها القافلة الصحية والملتقيات والبرامج الوقائية لأكثر من مليون مستفيد.
كما قدمت الجمعية دورات تدريبية باعتماد تطوير مهني لأكثر من 20 ألف مستفيد، إلى جانب الندوات والحلقات التوعوية في وسائل التواصل ومع القنوات التلفزيونية المختلفة؛ وذلك لرفع مستوى الوعي الصحي للمجتمع تجاه أهم المشكلات الصحية.