مراكز ومكاتب فرع وزارة الموارد بالقصيم تحتفي باليوم الوطني الـ92

وأعرب عبدالله بن محمد السباعي، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، عن فخره واعتزازه بما شاهده من جهود لجميع منسوبي ومنسوبات فرع الوزارة بمنطقة القصيم خلال هذه المناسبة العزيزة (اليوم الوطني الـ92 لوطننا الغالي)، التي تجسد مشاعرهم الوطنية الجياشة ومشاعر جميع أفراد المجتمع.. متمنيًا دوام التقدم والازدهار للمملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله-.