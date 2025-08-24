مدير تعليم الطائف: نبدأ عامنا الدراسي بهمة.. ونختمه بإنجازات مشرقة

وجّه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، كلمة للمجتمع التعليمي بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد 1447هـ، أكد فيها أهمية بدء العام بهمة عالية ونشاط، واعدًا بأن يُختتم – بإذن الله – بإنجازات مشرقة تعكس الدعم الكبير الذي يحظى به التعليم من القيادة الرشيدة.