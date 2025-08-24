مدير تعليم الطائف: نبدأ عامنا الدراسي بهمة.. ونختمه بإنجازات مشرقة

وجّه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، كلمة للمجتمع التعليمي بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد 1447هـ، أكد فيها أهمية بدء العام بهمة عالية ونشاط، واعدًا بأن يُختتم – بإذن الله – بإنجازات مشرقة تعكس الدعم الكبير الذي يحظى به التعليم من القيادة الرشيدة.
وهنّأ الغامدي المعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، ومديري المدارس والإداريين، بمناسبة العودة الدراسية، مشيرًا إلى أن التعليم ركيزة النهضة وأساس التنمية، وأن الطلاب يمثلون أمل الوطن وقادة مستقبله، داعيًا إياهم للجد والاجتهاد وبناء الطموحات.
وأكد في كلمته أن المعلمين والمعلمات هم مشاعل النور، يغرسون القيم ويبنون العقول رغم التحديات، متمنيًا لهم رحلة تعليمية ملهمة مع طلابهم.
كما نوّه بدور مديري المدارس والإداريين، واصفًا إياهم بأنهم أساس البناء والانضباط، داعيًا إلى التعاون وروح الفريق لصناعة عام دراسي ناجح ومتميّز يليق برؤية المملكة 2030.
واختتم الغامدي كلمته بتأكيد دور أولياء الأمور كشركاء فاعلين في العملية التعليمية، ليس فقط بتوفير المتطلبات، بل بمتابعة الأبناء، وتعزيز السلوك الإيجابي، والتعاون مع المدرسة لتحقيق الأهداف المشتركة.