الندوة العالمية تُدشّن احتفالية الزواج الجماعي في قيرغيزيا

نظّم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في قيرغيزيا احتفالية كبرى لبرنامج الزواج الجماعي في محافظة باتكين، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الوزارات المختلفة والبرلمان والمحافظ وعُمد المدن، الذين عبّروا عن امتنانهم للندوة العالمية على مبادرتها الاجتماعية التي ساعدت الشباب على تحقيق حلم الزواج والاندماج في المجتمع.
وأوضح مدير مكتب الندوة الدكتور محمد ماضي أن البرنامج يهدف إلى تحصين الشباب والتخفيف عنهم في مواجهة الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي تحول بينهم وبين تحقيق أحلامهم.
وبيّن أن الندوة العالمية وضعت شروطًا دقيقة للمستفيدين من هذا البرنامج، من بينها أن يكونوا من الفقراء أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأيتام أو حفاظ القرآن الكريم أو المتميزين دراسيًا وسلوكيًا.
كما أشاد الدكتور ماضي بـ العطاء السخي للمملكة العربية السعودية، حكومةً وشعبًا، في حرصها الدائم على البرامج التي يحتاجها الشباب، والتي تؤهلهم لحياة كريمة وتفتح أمامهم سُبل السعادة والاستقامة، ليكونوا لبنات صالحة في بناء المجتمعات والأوطان.