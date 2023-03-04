الأولى من نوعها.. تدشين مبادرة لتأهيل 5000 متطوع على أعمال الإسعافات الأولية

وأوضح مسؤول المجموعة الكابتن محمد إبراهيم شحاتة، أن المبادرة تقدم مجانًا كخدمة مجتمعية وطنية على مستوى مناطق المملكة بهدف تنمية الوعي المجتمعي بالإسعافات الأولية، مشيرًا إلى أن المبادرة تعد أول مبادرة تُقام على مستوى المملكة وفريدة من نوعها، حيث تم تدريب ما يزيد على أربعة آلاف متدرب من خلال إقامة 100 ورشة عمل حضوريًا أو افتراضيًا، بجانب تأهيل 1200 مسعف أولي دولي من خلال إقامة 24 ورشة عمل داخل المملكة.