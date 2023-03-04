الأولى من نوعها.. تدشين مبادرة لتأهيل 5000 متطوع على أعمال الإسعافات الأولية

تنظم مجموعة السبعة "الشبابية الوطنية" مبادرة مجتمعية "بيدي روح" من أجل تأهيل وتدريب 5000 شخص على أعمال مبادئ الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي من الجنسين في ست مناطق رئيسة بالمملكة بحلول نهاية عام 2023م.
وأوضح مسؤول المجموعة الكابتن محمد إبراهيم شحاتة، أن المبادرة تقدم مجانًا كخدمة مجتمعية وطنية على مستوى مناطق المملكة بهدف تنمية الوعي المجتمعي بالإسعافات الأولية، مشيرًا إلى أن المبادرة تعد أول مبادرة تُقام على مستوى المملكة وفريدة من نوعها، حيث تم تدريب ما يزيد على أربعة آلاف متدرب من خلال إقامة 100 ورشة عمل حضوريًا أو افتراضيًا، بجانب تأهيل 1200 مسعف أولي دولي من خلال إقامة 24 ورشة عمل داخل المملكة.
وتتضمن محاور المبادرة تدريب المسعف على إنقاذ حياة المصاب ومنع تفاقم الإصابة عن طريق تعلم القواعد الأساسية للإسعافات الأولية وشرح التصرف السليم عند رؤية شخص مصاب، وتأهيل مسؤوليات المسعف، وتعليمه على كيفية إعادة فقدان الوعي للشخص المصاب، وتدريب المسعف على الطريقة السليمة للإنعاش القلبي والرئوي والنزيف، وتدريب المشاركين على جهاز إزالة الرجفان، والكسور، الحروق، والاختناقات، والأخطاء الشائعة بالإسعافات الأولية.
بجانب نشر ثقافة مبادئ الإسعافات الأولية وتمكين جميع الأجيال بجميع فئاتهم السنية على الإسعافات الأولية بشرف الدعم الفني واللوجستي من الشريك الرسمي بالمبادرة الأميرة غادة بنت فهد آل سعود حيث أشادت بضرورة التثقيف المجتمعي لهذا النوع من المبادرات وتم التدشين بشكل رسمي بالحفل الختامي لمبادرة بيدي روح المجتمعية لفريق بيدي روح المجتمعي للتوعية والإسعافات الأولية برعاية مركز حي المسفلة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة.
وتم تعيين الرئيس الفخري للفريق الأميرة غادة بنت فهد آل سعود والقائد العام بالفريق كابتن محمد إبراهيم شحاتة وقالت الأميرة غادة إن أملنا أن يكون بكل بيت مسعف وعليه أوضح القائد العام أن الهدف الجديد سيكون عشرة آلاف منعش قلبي رئوي قبل نهاية العام بإذن الله تعالى.