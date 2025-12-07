"وقاء" يعزز الوعي الوقائي لحماية الزراعة خلال مشاركته في معرض جدة الدولي

شارك المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة في معرض جدة الدولي للزراعة والمنتجات الغذائية، الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة مكة المكرمة.
وشهد جناح المركز زيارة صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي محافظ جدة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمهتمين والزوار من داخل المملكة وخارجها، حيث اطّلعوا على الجهود المبذولة في مجالات الوقاية والمكافحة للآفات النباتية والأمراض الحيوانية، من خلال كوادر متخصصة تسهم في تنمية القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وحماية الصحة العامة من مخاطر الأمراض المشتركة ونواقل الأمراض.
ويواصل مركز "وقاء" تعزيز مشاركته في الفعاليات والأنشطة التوعوية، بهدف رفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين حول الأساليب الوقائية لحماية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، والحد من انتشار الآفات والأمراض.