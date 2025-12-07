"وقاء" يعزز الوعي الوقائي لحماية الزراعة خلال مشاركته في معرض جدة الدولي

وشهد جناح المركز زيارة صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي محافظ جدة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمهتمين والزوار من داخل المملكة وخارجها، حيث اطّلعوا على الجهود المبذولة في مجالات الوقاية والمكافحة للآفات النباتية والأمراض الحيوانية، من خلال كوادر متخصصة تسهم في تنمية القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وحماية الصحة العامة من مخاطر الأمراض المشتركة ونواقل الأمراض.