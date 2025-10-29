"تعليم مكة" ينظم ملتقى الصحة النفسية بمشاركة متخصصين لتعزيز الوعي ودعم الطلبة في البيئة التعليمية

وتناول الملتقى عددًا من المحاور التخصصية، أبرزها "نمو ما بعد الصدمة"، قدّمه أستاذ علم النفس بجامعة الملك عبدالعزيز ورئيس القسم، الدكتور عبدالله بن محمد المهدوي، بالإضافة إلى محور "دور الأسرة والمدرسة في تعزيز الرفاه النفسي للطلبة"، قدّمه المشرف العام بالوزارة بلقاسم بن أحمد البركاني، وكذلك محور "الوقاية النفسية في بيئة التعلم الرقمية"، قدّمه الدكتور طارق عويص الصواط، مشرف عموم بوزارة التعليم.