"تعليم مكة" ينظم ملتقى الصحة النفسية بمشاركة متخصصين لتعزيز الوعي ودعم الطلبة في البيئة التعليمية

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة أداء التعليم – قسم التوجيه الطلابي، مساء اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025م، ملتقى "الصحة النفسية"، تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يوافق العاشر من أكتوبر من كل عام، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية وأثرها في المجتمع التعليمي.
وتناول الملتقى عددًا من المحاور التخصصية، أبرزها "نمو ما بعد الصدمة"، قدّمه أستاذ علم النفس بجامعة الملك عبدالعزيز ورئيس القسم، الدكتور عبدالله بن محمد المهدوي، بالإضافة إلى محور "دور الأسرة والمدرسة في تعزيز الرفاه النفسي للطلبة"، قدّمه المشرف العام بالوزارة بلقاسم بن أحمد البركاني، وكذلك محور "الوقاية النفسية في بيئة التعلم الرقمية"، قدّمه الدكتور طارق عويص الصواط، مشرف عموم بوزارة التعليم.
وعُقد الملتقى افتراضيًا عبر منصة Microsoft Teams، وشارك فيه عدد من القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات والمهتمين بالصحة النفسية، واستمر من الساعة 6:30 مساءً حتى 8:00 مساءً.
ويأتي هذا الملتقى ضمن جهود وزارة التعليم المستمرة في نشر ثقافة الوعي النفسي، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية، تسهم في دعم الطلبة نفسيًا وتعليميًا، وتعزيز جودة الحياة داخل البيئة المدرسية.