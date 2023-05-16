"تقنية أبها" تُنظّم برنامج "حماية" للتوعية من مخاطر المخدرات

واستهلّ الحفل بقراءة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة عميد الكلية التقنية بأبها المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان؛ رحّب فيها بالجميع، مؤكدًا أهمية البرنامج وما يتضمّنه من معرض مصاحب وفعاليات توعوية.