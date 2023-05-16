"تقنية أبها" تُنظّم برنامج "حماية" للتوعية من مخاطر المخدرات

دشّنت الكلية التقنية بأبها، اليوم الثلاثاء، برنامج "حماية" للتوعية من مخاطر المؤثرات العقلية والمخدرات، برعاية مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي.
جاء ذلك بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور أحمد العمري، وممثّلي الجهات الرسمية المشاركة في البرنامج.
واستهلّ الحفل بقراءة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة عميد الكلية التقنية بأبها المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان؛ رحّب فيها بالجميع، مؤكدًا أهمية البرنامج وما يتضمّنه من معرض مصاحب وفعاليات توعوية.
بعد ذلك دشّن مديرُ عام التدريب التقني والمهني بعسير، برفقة شركاء الكلية التقنية؛ المعرضَ المصاحب لبرنامج "حماية"، والذي يحتوي على عدد من أركان الجهات الحكومية والخاصة.
وقال عميد الكلية التقنية بأبها: إن هذا البرنامج ينطلق من حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على رعاية أبنائها وبناتها المتدرّبين والمتدرّبات من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأضاف: أن البرنامج يمتدُّ ثلاثةَ أيام، ويستهدف متدرّبي ومتدرّبات التدريب التقني والمهني بالمنطقة. كما يستهدف مدارس التعليم العام، ويحتوي على عدد من المحاضرات والندوات والعيادات التخصصية للعلاج السلوكي المعرفي ومعالجة الإدمان.