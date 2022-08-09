"تعارفوا" للإرشاد الأسرى يقيم نادي المهارات الصيفي

يقيم مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري نادي المهارات الصيفي، الذي يهدف لاستثمار إجازة الصيف في بناء مهارات الأبناء. ويقام النادي لمدة أسبوع، بدءًا من 14-8-2022، وذلك في الفترة المسائية من الساعة الـ4.30 إلى الساعة الـ8.30، من الأحد إلى الخميس. ويستهدف النادي الصيفي الأطفال من عمر السادسة إلى عمر الحادية عشرة.