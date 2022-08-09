"تعارفوا" للإرشاد الأسرى يقيم نادي المهارات الصيفي

يقيم مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري نادي المهارات الصيفي، الذي يهدف لاستثمار إجازة الصيف في بناء مهارات الأبناء. ويقام النادي لمدة أسبوع، بدءًا من 14-8-2022، وذلك في الفترة المسائية من الساعة الـ4.30 إلى الساعة الـ8.30، من الأحد إلى الخميس. ويستهدف النادي الصيفي الأطفال من عمر السادسة إلى عمر الحادية عشرة.
ويشرف على النادي أروى الخميس الأكاديمية والمستشارة في الطفولة المبكرة وصانعة برامج تعليمية إبداعية للطفل.
ويتميز النادي الصيفي بتقديم ملف مرجعي، يساعد أولياء الأمور والأُسر على تنظيم أوقاتهم، وتوفير الأساليب التعليمية لهم.
ويأتي في مقدمة الركائز التي يقوم عليها المهارات والتطوير، والقيم والتعليم بالترفيه؛ إذ يتدرب الطفل على تنمية مهارات الاستقلالية، وقيم العطاء والتطوع، وقيمة التغيير، إضافة إلى تسليط الضوء على استخدام الأطفال التكنولوجيا، ومواجهة التنمُّر.
كما يقدم النادي مسابقات وألعابًا حركية ورياضية.. وقد أتاح مركز تعارفوا التسجيل عبر الرابط الإلكتروني