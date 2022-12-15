الكلية التقنية للبنات بجدة تنظم برنامج تهيئة الخريجات لسوق العمل

واستعرض البرنامج عددًا من المحاور، تمثلت في إقامة ورشة إعداد وكتابة السيرة الذاتية بشكل جيد وطرق البحث عن وظائف والإعداد والتهيئة للمقابلات الشخصية ومهارات الاتصال مع الرؤساء والزملاء والمراجعين إضافة إلى شرح برنامج تقني، وذلك من تقديم مدربات الكلية ذوات الخبرة في هذا المجال.