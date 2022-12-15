الكلية التقنية للبنات بجدة تنظم برنامج تهيئة الخريجات لسوق العمل

نظمت وحدة التنسيق الوظيفي بالكلية التقنية للبنات بجدة، بإشراف رئيسة الوحدة أفنان مناديلي، برنامج تهيئة الخريجات لسوق العمل عبر منصة "بلاك بورد".
واستعرض البرنامج عددًا من المحاور، تمثلت في إقامة ورشة إعداد وكتابة السيرة الذاتية بشكل جيد وطرق البحث عن وظائف والإعداد والتهيئة للمقابلات الشخصية ومهارات الاتصال مع الرؤساء والزملاء والمراجعين إضافة إلى شرح برنامج تقني، وذلك من تقديم مدربات الكلية ذوات الخبرة في هذا المجال.
واستهدف البرنامج خريجات ومتدربات التدريب التعاوني في تخصصات "إدارة مكتبية، محاسبة، تزيين نسائي، وتصميم وتصنيع الأزياء"، بينما بلغ عدد المستفيدات من الخريجات ومتدربات التدريب التعاوني 237 مستفيدة.
وأطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثلة بوحداتها التدريبية، هذه المبادرة؛ حرصًا على تطوير وصقل شخصية المتدربة الخريجة من خلال إعدادها للانخراط في سوق العمل عبر تزويدها بمجموعة من المهارات.