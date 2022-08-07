"المحارب" يشيد بإطلاق "آباء" للنسخة الثالثة من الأولمبياد الوطني لجمعيات أيتام المملكة

حققت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" المركز الثاني في الأولمبياد الوطني الثالث لجمعيات أيتام المملكة والذي نظمته جمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير (آباء) أخيرًا، وبرعاية كريمة من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير، والذي يهدف إلى اكتشاف قدرات الأيتام وإذكاء روح المنافسة والتحدي بينهم، وتحقيق التعارف بين الجمعيات المشاركة، واكتساب الخبرات.
وقدَّم مدير عام جمعية إنسان محمد بن سعد المحارب بدوره شكره وتقديره لجمعية آباء على إطلاق النسخة الثالثة من هذا المحفل الرياضي الذي تتنافس فيه جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة لتطوير قدراتهم، وصقل مواهبهم، وإبراز دور الجمعيات في المنافسات الرياضية، وتوطيد العلاقات بين الجمعيات المتخصصة برعاية الأيتام بالمملكة.
وأضاف "المحارب" أنّ مشاركة جمعية إنسان في الأولمبياد الوطني الثالث لرعاية الأيتام، يأتي استمرارًا لمشاركاتها في المناسبات الرياضية الوطنية والاجتماعية، حيث تحرص الجمعية على إشراك الأبناء في تلك المحافل والمبادرات الوطنية والاجتماعية وذلك لتنمية مهاراتهم، واكتشاف مواهبهم الواعدة، وتعزيزًا لهذا الدور فإنّ الجمعية تطلق سنويًا بطولات لأبناء الجمعية من خلال نادي *إنسان* الاجتماعي، يتنافس فيه الأبناء في مختلف الألعاب الرياضية، يتخلّلها منافسات ومباريات حماسية بين فروع الجمعية، تتسم بالروح الرياضية بين الفرق المشاركة، وذلك بهدف استثمار أوقات فراغ الأبناء بما يعود عليهم بالفائدة من خلال المسابقات الرياضية المتنوعة التي تنمّي فكر الابن وتغذّي طاقته الجسمية وتعزز من همّته ونشاطه، وتأهيلهم لتمثيل الجمعية في المناشط والمسابقات الرياضية.