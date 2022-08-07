"المحارب" يشيد بإطلاق "آباء" للنسخة الثالثة من الأولمبياد الوطني لجمعيات أيتام المملكة

وأضاف "المحارب" أنّ مشاركة جمعية إنسان في الأولمبياد الوطني الثالث لرعاية الأيتام، يأتي استمرارًا لمشاركاتها في المناسبات الرياضية الوطنية والاجتماعية، حيث تحرص الجمعية على إشراك الأبناء في تلك المحافل والمبادرات الوطنية والاجتماعية وذلك لتنمية مهاراتهم، واكتشاف مواهبهم الواعدة، وتعزيزًا لهذا الدور فإنّ الجمعية تطلق سنويًا بطولات لأبناء الجمعية من خلال نادي *إنسان* الاجتماعي، يتنافس فيه الأبناء في مختلف الألعاب الرياضية، يتخلّلها منافسات ومباريات حماسية بين فروع الجمعية، تتسم بالروح الرياضية بين الفرق المشاركة، وذلك بهدف استثمار أوقات فراغ الأبناء بما يعود عليهم بالفائدة من خلال المسابقات الرياضية المتنوعة التي تنمّي فكر الابن وتغذّي طاقته الجسمية وتعزز من همّته ونشاطه، وتأهيلهم لتمثيل الجمعية في المناشط والمسابقات الرياضية.