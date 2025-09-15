"سُبات".. حملة وطنية للتوعية بالسلامة الدوائية لاضطرابات النوم

أطلقت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي (جمعية دوائي) الحملة الوطنية للتوعية بالسلامة الدوائية لاضطرابات النوم، وذلك ضمن فعاليات يوم الصيدلي السعودي الذي يوافق العشرين من سبتمبر من كل عام. وتهدف الحملة هذا العام إلى الوصول إلى أكثر من خمسة ملايين مستفيد عبر مختلف الوسائل الإعلامية والتوعوية ومنصات التواصل الاجتماعي، في إطار دور الجمعية المستمر في نشر ثقافة الاستخدام الأمثل للدواء وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة به.
وأوضحت جمعية دوائي أن اضطرابات النوم تُعد من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا على المستويين المحلي والعالمي، مشيرةً إلى أن الأبحاث الوطنية كشفت عن تزايد ملحوظ في استخدام الميلاتونين ومنتجات النوم الأخرى، الأمر الذي يستدعي تعزيز التوعية حول الاستخدام الآمن لهذه المستحضرات، والتأكيد على خطورة اللجوء إلى الاستعمال العشوائي أو طويل الأمد.
وتتضمن الحملة هذا العام محاور عدة تركز على التعريف بأنواع اضطرابات النوم وأسبابها المختلفة، وبيان المخاطر الصحية الناجمة عن سوء استخدام الأدوية المنوّمة خصوصًا لدى كبار السن والأطفال، إضافةً إلى تصحيح الشائعات والمفاهيم الخاطئة المتعلقة بالنوم وأدويته.
وتأتي هذه الحملة امتدادًا للبرامج الوطنية التي دأبت جمعية دوائي على تنظيمها سنويًا خلال العقد الماضي، تأكيدًا على رسالتها في تعزيز ثقافة السلامة الدوائية، والإسهام في الارتقاء بجودة حياة المجتمع.