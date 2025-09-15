"سُبات".. حملة وطنية للتوعية بالسلامة الدوائية لاضطرابات النوم

أطلقت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي (جمعية دوائي) الحملة الوطنية للتوعية بالسلامة الدوائية لاضطرابات النوم، وذلك ضمن فعاليات يوم الصيدلي السعودي الذي يوافق العشرين من سبتمبر من كل عام. وتهدف الحملة هذا العام إلى الوصول إلى أكثر من خمسة ملايين مستفيد عبر مختلف الوسائل الإعلامية والتوعوية ومنصات التواصل الاجتماعي، في إطار دور الجمعية المستمر في نشر ثقافة الاستخدام الأمثل للدواء وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة به.