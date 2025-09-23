الحربي: شعار "عزّنا بطبعنا" يجسّد أصالة الإنسان السعودي وقيمه المتجذّرة

قال الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي، عبدالرحمن بن دبي الحربي، في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة العربية السعودية: "في هذا اليوم المجيد نستحضر بكل فخر واعتزاز مسيرة وطن شامخ أرسى دعائمه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- حتى أصبحنا اليوم نعيش نهضة تنموية متكاملة في شتى المجالات بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-".