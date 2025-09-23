الحربي: شعار "عزّنا بطبعنا" يجسّد أصالة الإنسان السعودي وقيمه المتجذّرة

قال الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي، عبدالرحمن بن دبي الحربي، في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة العربية السعودية: "في هذا اليوم المجيد نستحضر بكل فخر واعتزاز مسيرة وطن شامخ أرسى دعائمه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- حتى أصبحنا اليوم نعيش نهضة تنموية متكاملة في شتى المجالات بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-".
وأضاف الحربي: "إن شعار هذا العام (عزّنا بطبعنا) يعبّر عن أصالة الإنسان السعودي وقيمه المتجذّرة في الكرم والطموح والفزعة والجود والرؤية، والتي تجلّت في إنجازات حضارية واقتصادية وصحية وتعليمية جعلت وطننا نموذجًا يُحتذى به في الاستقرار والازدهار".
وأشار إلى أن هذا اليوم المبارك يجسد العهد والوفاء للقيادة الرشيدة، ويؤكد الفخر بالانتماء لوطن عظيم يزداد قوة ومكانة بين الأمم، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ المملكة ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء، قائلاً: "كل عام والمملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا بخير وعزة ومجد".
وتابع الحربي: "يشرفني في هذه المناسبة المباركة أن أرفع أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي الكريم كافة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على وطننا العزيز أمنه واستقراره وازدهاره في ظل قيادتنا الحكيمة".