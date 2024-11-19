"الهلال الأحمر السعودي" بالباحة.. إنجازات تطوعية مميزة في عام 2024م

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عن تحقيق إنجازات مميزة في مجال العمل التطوعي خلال عام 2024، حيث ساهم 1,366 متطوعاً ومتطوعة في دعم المجتمع المحلي من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات الهامة، وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نوفمبر. وقد تمكن المتطوعون من تقديم 16,518 ساعة تطوعية في عدة مجالات.
ومن بين المبادرات المجتمعية التي تم تنظيمها بمشاركة المتطوعين: مبادرة “كبارنا عزوتنا”، التي أُقيمت بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، بهدف تعزيز التقدير والاحترام لهذه الفئة الغالية من المجتمع ومبادرة “رايتك وردية”، التي سعت إلى التوعية حول سرطان الثدي، وأهمية الفحص المبكر في الحفاظ على صحة المرأة.
وكانت مشاركة المتطوعين متميزة في الفعاليات الصيفية والأيام العالمية التي استضافتها منطقة الباحة، حيث أضافوا قيمة نوعية للأنشطة المجتمعية والتوعوية.
وأكدت هيئة الهلال الأحمر في منطقة الباحة التزامها الدائم بتطوير كفاءات المتطوعين عبر برامج تدريب وتأهيل، لتعزيز قدراتهم وتوافقها مع رسالة الهيئة وأهدافها الإنسانية. كما توفر الهيئة مجموعة واسعة من الفرص التطوعية في مجالات متعددة تشمل الصحة، والإنسانية، والرياضة، والبيئة، والتوعية، مما يمنح سكان المنطقة الفرصة للمساهمة في دعم مجتمعهم.
ودعت الهيئة جميع المهتمين بالعمل التطوعي إلى التسجيل عبر منصة التطوع الإلكترونية، لتعزيز الجهود الإنسانية والمجتمعية، والمشاركة في مسيرة العطاء لخدمة الوطن والمجتمع.