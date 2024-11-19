"الهلال الأحمر السعودي" بالباحة.. إنجازات تطوعية مميزة في عام 2024م

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عن تحقيق إنجازات مميزة في مجال العمل التطوعي خلال عام 2024، حيث ساهم 1,366 متطوعاً ومتطوعة في دعم المجتمع المحلي من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات الهامة، وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نوفمبر. وقد تمكن المتطوعون من تقديم 16,518 ساعة تطوعية في عدة مجالات.