إطلاق 16 فعالية في "كشتة" الشتوية بالبديع.. الخميس المقبل

تستعد بلدية البديع في محافظة الأفلاج، بالشراكة مع جمعية التنمية بالبديع، الخميس المقبل، لإطلاق فعاليات "كشتة"، إحدى المبادرات المجتمعية لتفعيل الحدائق والمتنزهات العامة.
وتشمل البرامج المزمع تنفيذها 16 فعالية، وتنظم في حديقة البلدية، وتستهدف جميع شرائح المجتمع، وتستمر لمدة ستة أسابيع.
تأتي تلك الفعاليات وفق استطلاع الرأي المنشور سابقًا؛ بهدف مشاركة الأهالي في صنع الفرح وتلبية احتياجاتهم.
وتتنوع الأنشطة ما بين: الأسر المنتجة والهوايات والمواهب وبطولات البلوت والبلايستيشن وبيت الشعر السعودي ومخيمات الأسر والشعر والإنشاد والماراثونات.
يُذكر أن فعاليات "كشتة"، هي إحدى مبادرات أمانة الرياض، التي دعت فيها الجهات للشراكة في تنفيذها مع بلديات المنطقة.