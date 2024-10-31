مستشفى حوطة سدير: إنهاء معاناة مقيم بعد عجزه عن الحركة إثر معاناته من ورم في الدماغ

وساعدت الخطة العلاجية والتي تضمنت عدداً من الإجراءات السريرية لإعادة تأهيل المريض وتمكينه من العودة إلى الحياة الطبيعية، وبعد مضي أكثر من شهرين تم نزع الأنبوب الرغامي وأصبح المريض يتنفس بشكل طبيعي وتحسنت الحركة حيث يمارس الحركة عبر الكرسي المتحرك بعد أن كان عاجزاً عن الحركة.