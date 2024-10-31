مستشفى حوطة سدير: إنهاء معاناة مقيم بعد عجزه عن الحركة إثر معاناته من ورم في الدماغ

تمكن فريق طبي بمستشفى حوطة سدير عضو تجمع الرياض الصحي الثاني، من إنهاء معاناة مقيم بعد معاناة طويلة خارج المملكة بحثاً على العلاج وإجرائه ثلاث عمليات جراحية.
وذكر مستشفى حوطة سدير، أن المريض وصلهم بعد أن اكتشف معاناته من ورم وعائي في الدماغ حيث أجريت له عدة عمليات خارج المملكة خلال السنوات السابقة.
وأضاف: "وصلنا المريض وهو في حالة عجز تام عن الحركة والكلام ويتنفس من خلال أنبوب رغامي ويتغذى عن طريق أنبوب أنفي معدي.
وساعدت الخطة العلاجية والتي تضمنت عدداً من الإجراءات السريرية لإعادة تأهيل المريض وتمكينه من العودة إلى الحياة الطبيعية، وبعد مضي أكثر من شهرين تم نزع الأنبوب الرغامي وأصبح المريض يتنفس بشكل طبيعي وتحسنت الحركة حيث يمارس الحركة عبر الكرسي المتحرك بعد أن كان عاجزاً عن الحركة.
يذكر أن هذا النجاح الطبي المتميز في مستشفى حوطة سدير يؤكد على الجهود المبذولة لتحسين الرعاية الصحية في المنطقة والدعم والمتابعة من تجمع الرياض الصحي الثاني لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى.