"القرني": اليوم الوطني تجسيد لمسيرة إنجاز وعطاء مستمر منذ عهد المؤسس وحتى العهد الزاهر

رفع أستاذ تاريخ المملكة العربية المشارك الدكتور سعد بن سعيد بن عائض القرني التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وإلى أمير منطقة الرياض ونائبه، وإلى أفراد الأسرة المالكة الكريمة، وإلى الشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة اليوم الوطني 94.