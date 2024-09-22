"القرني": اليوم الوطني تجسيد لمسيرة إنجاز وعطاء مستمر منذ عهد المؤسس وحتى العهد الزاهر

رفع أستاذ تاريخ المملكة العربية المشارك الدكتور سعد بن سعيد بن عائض القرني التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وإلى أمير منطقة الرياض ونائبه، وإلى أفراد الأسرة المالكة الكريمة، وإلى الشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة اليوم الوطني 94.
وقال د. "القرني": إن الاحتفال باليوم الوطني تجسيد للمحبة والوفاء والتقدير والعرفان لمسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء والخير بدأها القائد المؤسس وأكملها من بعده أبناؤه الملوك البررة -رحمهم الله- حتى هذا العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفقه الله.
ودعا الله -عز وجل- أن يديم على هذه البلاد نعمةَ الأمن والأمان، ويحفظ قادتها، ويمدهما بعونه وتوفيقه لما فيه خير هذه البلاد وعزها ورفعتها.