تشكيل المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي

شكّل مجلس إدارة شركة الصحة القابضة، المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي لمدة ثلاث سنوات.
وتكوّن المجلس من المهندس عبدالله بن إبراهيم الرخيص(رئيساً)، والدكتور أحمد بن محمد أبو عباة نائباً للرئيس، وبعضوية كل من الدكتور عمر بن سيد محمد الشنقيطي، الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة والدكتور أيمن بن سميح الخضراء، والدكتور محمود بن عبدالجبار يماني، وعبدالعزيز بن متعب الرشيد، وسعود بن محمد السبهان.
ويتولى المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي مهام واختصاصات وصلاحيات ومسؤوليات المجالس الاستشارية للتجمعات الصحية في حائل وتبوك والحدود الشمالية والجوف.
ومنح مجلس إدارة شركة الصحة القابضة، المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي، صلاحية ترشيح خبير دولي للعمل كمستشار للمجلس التأسيسي ويعين بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الصحة القابضة.
الجدير ذكره، أنه بعد هذا القرار، أصبح رئيس واحد للتجمعات الصحية في الشمال، فيما يمثله بالتجمعات رؤساء تنفيذيون.