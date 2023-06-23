تشكيل المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي

وتكوّن المجلس من المهندس عبدالله بن إبراهيم الرخيص(رئيساً)، والدكتور أحمد بن محمد أبو عباة نائباً للرئيس، وبعضوية كل من الدكتور عمر بن سيد محمد الشنقيطي، الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة والدكتور أيمن بن سميح الخضراء، والدكتور محمود بن عبدالجبار يماني، وعبدالعزيز بن متعب الرشيد، وسعود بن محمد السبهان.