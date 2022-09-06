بالتزامن مع العودة للدراسة.. "طب العيون" بجامعة المؤسس ينظم حملة عن صحة العين

وأوضحت الدكتورة هدى أحمد حسين - أستاذ مساعد بقسم العيون بجامعة الملك عبد العزيز واستشاري طب عيون الأطفال والحول، عضو مجلس إدارة المجموعة السعودية لطب عيون الأطفال والحول والمشرفة على الحملة، أن أهداف الحملة تركز على أهمية الفحص الدوري لعيون الأطفال ابتداءً من الولادة وحتى سن دخولهم إلى المدرسة لاكتشاف أمراض العيون الخفية والتي لها أثر مباشر على مستوى الطفل التعليمي ومستقبله المهني مثل كسل العين، والذي يؤدي التأخر في علاجه بعد عمر 10 سنوات إلى ضعف دائم في الإبصار.