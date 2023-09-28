طلاب متوسطة الإمام السوسي لتحفيظ القرآن يحتفلون باليوم الوطني الـ 93

وتفصيلاً، أبرز مدير المدرسة حسن السرحاني في كلمته أهمية استشعار نعم الأمن والأمان والرفاهية والتطور في ظل رؤية المملكة 2030 التي نعيشها ونتفيأ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهم الله، مستذكرًا بطولات وأمجاد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه في توحيد هذه البلاد بعد شتات وفرقة وحتى أصبحت مجدًا عظيمًا وطنًا شامخًا.