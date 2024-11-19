أمير تبوك يشيد باهتمام القيادة الحكيمة بالمشروعات التنموية

أشاد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله – من اهتمام وعناية بكل ما يخدم المواطن من المشروعات التنموية.
وأشار إلى ما تم تدشينه من مشاريع استثمارية وتنموية جديدة وتحت التنفيذ بالمنطقة، بتكلفة مالية تجاوزت النصف مليار ريال.
جاء ذلك خلال لقائه بالقصر الحكومي مساء أمس، وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل .
وقال أمير منطقة تبوك: إن تدشين هذه المشروعات يأتي في إطار النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والتي تعود بالنفع على الوطن والمواطن وتسهم بإذن الله في رفع مستوى جودة الحياة وتعزز النقلة الحضارية الكبيرة التي تعيشها المنطقة.
كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بقيادة ماجد بن عبدالله الحقيل، وإسهاماتها في تنفيذ الخطط الخدمية والتنموية والسكنية بمنطقة تبوك؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وسأل الله سبحانه وتعالى، أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة - أيدها الله-
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير تبوك. حضر اللقاء رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة.