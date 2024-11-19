أمير تبوك يشيد باهتمام القيادة الحكيمة بالمشروعات التنموية

وقال أمير منطقة تبوك: إن تدشين هذه المشروعات يأتي في إطار النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والتي تعود بالنفع على الوطن والمواطن وتسهم بإذن الله في رفع مستوى جودة الحياة وتعزز النقلة الحضارية الكبيرة التي تعيشها المنطقة.