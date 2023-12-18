مدارس "تعليم الرياض" تتفاعل مع مبادرة "ساعة برمجة"

وتمر رحلة الحدث العالمي "ساعة برمجة" بخمس مراحل تبدأ بتسجيل الحدث في وزارة التعليم، ثم مرحلة تدشين الحدث وتفعيل الخطة الإعلامية، فمرحلة تنفيذ لقاءات تثقيفية افتراضية تستهدف المعلمين والمعلمات والطلبة وأولياء أمورهم، ثم المرحلة الرابعة والتي تم تخصيصها للتحقق من ساعات التفعيل، فالمرحلة الأخيرة إعلان نتائج المشتركين، والتي ستكون في شهر يناير 2024م.