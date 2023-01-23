"فواز بن كاسب" يقدم ورشة "التوجيه النفسي" للاعبي نادي الرياض

وقدم “ابن كاسب” خلال الورشة إيضاحًا لمفهوم علم النفس الرياضي وأهميته وتأثيره على البيئة الرياضية، ودور المدرب بالمحافظة على الصحة النفسية للرياضيين، إضافة إلى كيفية اختصار وقت وجهد الرياضي من خلال مراعاة حالته النفسية قبل وبعد وأثناء أي مرحلة رياضية.