"فواز بن كاسب" يقدم ورشة "التوجيه النفسي" للاعبي نادي الرياض

أقام نادي الرياض ضمن مبادرات إدارة المسؤولية الاجتماعية، ورشة عمل بعنوان "التوجيه والإرشاد النفسي في البيئة الرياضية" قدمها الدكتور فواز بن كاسب اختصاصي التوجيه والإرشاد النفسي.
وتأتي هذه الورشة من منطلق اهتمام نادي الرياض بالجانب النفسي للاعبين والمدربين والموظفين وتأثير ذلك على أدائهم.
وقدم “ابن كاسب” خلال الورشة إيضاحًا لمفهوم علم النفس الرياضي وأهميته وتأثيره على البيئة الرياضية، ودور المدرب بالمحافظة على الصحة النفسية للرياضيين، إضافة إلى كيفية اختصار وقت وجهد الرياضي من خلال مراعاة حالته النفسية قبل وبعد وأثناء أي مرحلة رياضية.