جمعية مكافحة السرطان تؤكد اجتياز 41 متدربًا لبرنامج التدريب التعاوني

أعلنت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، ممثلة في إدارة التدريب والعمل التطوعي، اليوم الاثنين، عن تقرير برنامج التدريب التعاوني للعام الدراسي 2023 - 2024م.
وأوضحت أن البرنامج شهد انضمام 41 متدربًا ومتدربة من مختلف التخصصات والجامعات.
وأوضحت الجمعية، أن التدريب شمل ستة تخصصات مختلفة، وهي: الخدمة الاجتماعية، العلاقات العامة، المحاسبة، الخدمات اللوجستية، تقنية إدارة أنظمة الشبكات، الاتصالات.
كما بلغ إجمالي المؤسسات التعليمية التي ينتسب لها المتدربون، أربع جامعات، هي: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعهد البيان العالي للتدريب.
ما يعكس تنوع الخلفيات الأكاديمية والمصادر التعليمية للمشاركين في البرنامج.
ويستهدف برنامج التدريب التعاوني في الجمعية طلاب درجة الدبلوم والبكالوريوس؛ حيث يقدم فرصة لتنمية المواهب الوطنية الشابة والطموحة ورفع مستوى المعرفة وزيادة المهارات العلمية والعملية، من خلال منحهم فرصًا تدريبية تناسب تخصصاتهم.