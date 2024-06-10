جمعية مكافحة السرطان تؤكد اجتياز 41 متدربًا لبرنامج التدريب التعاوني

كما بلغ إجمالي المؤسسات التعليمية التي ينتسب لها المتدربون، أربع جامعات، هي: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعهد البيان العالي للتدريب.