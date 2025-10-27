نيابةً عن محافظ الطائف.. وكيل المحافظة يفتتح معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي

وتجوّل وكيل محافظة الطائف في أركان المعرض بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد الغامدي، واطّلع على المشاريع المشاركة المتخصصة في مجالات العلوم الطبيعية والتقنية والهندسية. كما استعرض المعرض إحصاءات المشاركة في “إبداع 2026”، إذ بلغ عدد المسجلين من تعليم الطائف قرابة 13 ألف طالب وطالبة، فيما بلغ عدد المشاريع المقدّمة نحو 2000 مشروع، تم ترشيح أفضل 50 منها للعرض في المعرض الختامي.