نيابةً عن محافظ الطائف.. وكيل المحافظة يفتتح معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي

نيابةً عن الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، افتتح وكيل المحافظة مصلح البقمي، اليوم، معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2026”، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، خلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 5 - 6 / 5 / 1447هـ.
ويشارك في المعرض 50 طالبًا وطالبة من الموهوبين والموهوبات، يعرضون مشاريعهم العلمية المتميزة في عدد من المجالات البحثية والعلمية، ضمن منافسات “إبداع 2026” التي تُعد إحدى أبرز مبادرات مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالشراكة مع وزارة التعليم.
وتجوّل وكيل محافظة الطائف في أركان المعرض بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد الغامدي، واطّلع على المشاريع المشاركة المتخصصة في مجالات العلوم الطبيعية والتقنية والهندسية. كما استعرض المعرض إحصاءات المشاركة في “إبداع 2026”، إذ بلغ عدد المسجلين من تعليم الطائف قرابة 13 ألف طالب وطالبة، فيما بلغ عدد المشاريع المقدّمة نحو 2000 مشروع، تم ترشيح أفضل 50 منها للعرض في المعرض الختامي.
وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد الغامدي، أن المعرض يأتي امتدادًا لجهود وزارة التعليم و”موهبة” في رعاية الموهوبين ودعم الابتكار العلمي، مؤكدًا أن هذه التظاهرة العلمية تمثل بيئة محفّزة لتطوير مهارات البحث العلمي وتعزيز روح التنافس والإبداع لدى الطلاب والطالبات.
وبيّن الدكتور الغامدي أن مسارات المعرض تتوزع على أربعة مجالات رئيسة، هي: الريادة في الطاقة والصناعة، والبيئة المستدامة وتوريد الاحتياجات الأساسية، واقتصاديات المستقبل، وصحة الإنسان، بما يعكس تنوع اهتمامات الطلبة وتكامل تخصصاتهم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.