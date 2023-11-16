"عبدالعزيز بن جلوي" يُكَرّم وزير الشؤون الإسلامية في محافظة الأحساء

أقام الأمير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي آل سعود، مساء أمس الأربعاء، في منزله بمحافظة الأحساء، مأدبة عشاء تكريمًا لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يزور المحافظة حاليًا.