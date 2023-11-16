"عبدالعزيز بن جلوي" يُكَرّم وزير الشؤون الإسلامية في محافظة الأحساء

أقام الأمير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي آل سعود، مساء أمس الأربعاء، في منزله بمحافظة الأحساء، مأدبة عشاء تكريمًا لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يزور المحافظة حاليًا.
حضر المأدبة عدد من الوجهاء والعلماء وأساتذة الجامعات والأكاديميين وأعيان المحافظة وعدد من الأهالي.
جدير بالذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، يقوم بزيارة حاليًا لمحافظة الأحساء لتفقد قطاعات الوزارة؛ بهدف التأكد من جودة الخدمات التي تقدّمها؛ خاصة فيما يتعلق ببيوت الله والبرامج الدعوية التي تنفذها في مختلف مساجد وجوامع المحافظة.