"بناء" و"موارد الشرقية" تُوَقعان اتفاقية لتبادل الخبرات التدريبية ودعم التمكين بالقطاع غير الربحي

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تمكين أبناء وبنات الوطن، والمساهمة في تبادل الخبرات التدريبية والعملية بين الجهتين، إضافة إلى تحقيق التعاون المشترك بينهما.