"بناء" و"موارد الشرقية" تُوَقعان اتفاقية لتبادل الخبرات التدريبية ودعم التمكين بالقطاع غير الربحي

وقّعت جمعية بناء لرعاية الأيتام، اتفاقية تعاون، مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، ممثلًا في إدارة المسؤولية الاجتماعية.
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تمكين أبناء وبنات الوطن، والمساهمة في تبادل الخبرات التدريبية والعملية بين الجهتين، إضافة إلى تحقيق التعاون المشترك بينهما.
وتأتي الاتفاقية استكمالًا لدعم برامج تمكين القطاع غير الربحي، الذي تعمل عليه إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة، بالتعاون مع شركائها في القطاع الخاص.
وقّع الاتفاقية من جانب فرع الوزارة المديرُ العام عبدالرحمن المقبل، ومن جانب الجمعية مديرها العام عبدالله الخالدي.