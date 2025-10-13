97 مدرسة من تعليم جدة تحصد مستوى التميّز في نتائج التقويم والتصنيف

حققت 97 مدرسة من مدارس تعليم جدة مستوى التميّز في نتائج التقويم والتصنيف المدرسي، وذلك خلال الملتقى الوطني الثاني للتميز المدرسي “تميّز 2025” الذي نظمته هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم، بحضور وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، وعدد من مديري التعليم ورؤساء الجامعات وممثلي الشركات التعليمية، وبمشاركة عدد من المدارس المتميزة على مستوى إدارات التعليم بالمملكة.