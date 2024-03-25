شاهد .. أمانة الطائف تطلق مبادرة "إفطار الصائمين" بالتعاون مع "أرزاق" و"عون"

وتشارك العديد من الفرق التطوعية في تنفيذ هذه المبادرة، التي قامت بتجهيز وتوزيع الوجبات الرمضانية على المحتاجين والصائمين في أكثر من 7 أحياء داخل محافظة الطائف بأكثر من 1500 وجبة .