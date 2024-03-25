شاهد .. أمانة الطائف تطلق مبادرة "إفطار الصائمين" بالتعاون مع "أرزاق" و"عون"

أطلقت أمانة محافظة الطائف، مبادرتها "إفطار الصائمين" داخل أحياء محافظة الطائف في إطار جهودها لنشر الخير والعطاء في شهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون مع جمعية أرزاق لحفظ النعمة و جمعية عون الخيرية والمتطوعين .
وتفصيلاً، تهدف المبادرة إلى تعزيز روح التضامن والتكافل الاجتماعي في المجتمع من خلال تنظيم وتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين في عدد من الأحياء بالمحافظة وذلك لحثهم بالتبرع والتعريف بحملة جود المناطق جود الطائف .
وتشارك العديد من الفرق التطوعية في تنفيذ هذه المبادرة، التي قامت بتجهيز وتوزيع الوجبات الرمضانية على المحتاجين والصائمين في أكثر من 7 أحياء داخل محافظة الطائف بأكثر من 1500 وجبة .
وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام أمانة الطائف بدعم الأنشطة التطوعية وتعزيز الروح الإنسانية والمجتمعية خلال هذا الشهر الفضيل.
يعدُ هذا الحدث فرصة للمتطوعين للمشاركة في الجهود الإنسانية والتطوعية خلال شهر رمضان، تعكس إرادة المجتمع في تقديم المساعدة والدعم للمحتاجين، وتعزيز التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، نحو مجتمع نابض بالحياة لمدينة مزدهرة مستدامة.