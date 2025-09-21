مندوب المملكة لدى "التعاون الإسلامي" يستقبل نظيره المصري في جدة

استقبل مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور صالح بن حمد السحيباني، بمكتبه في مقر المندوبية بفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة في محافظة جدة، نظيره السفير أحمد شاهين، المندوب الدائم الجديد لجمهورية مصر العربية لدى منظمة التعاون الإسلامي.
وجرى خلال اللقاء استعراض سُبل التنسيق وتبادل الآراء والتعاون في مجالات العمل الإسلامي المشترك، والتباحث في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تعنى بها المنظمة وأجهزتها المتعددة، بالإضافة إلى استعراض دور الدول الأعضاء وكذلك المندوبين الدائمين في مواجهة التحديات، وتقوية دور المنظمة في قضايا العالم الإسلامي، وأثر ذلك في مضاعفة جهودها الدبلوماسية والسياسية على الساحتين الإقليمية والدولية.
وهنّأ "السحيباني" نظيره "شاهين" على تعيينه مندوبًا دائمًا لجمهورية مصر العربية لدى المنظمة، منوهًا بضرورة وأهمية استمرار التعاون بما يضمن توحيد المواقف الإسلامية، وتوحيد الصف، والتنسيق المستمر الذي يدفع بالعمل الإسلامي المشترك قُدمًا، ويُعزز من مكانة المنظمة في أداء دورها وخدمة الدول الأعضاء.