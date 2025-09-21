مندوب المملكة لدى "التعاون الإسلامي" يستقبل نظيره المصري في جدة

وجرى خلال اللقاء استعراض سُبل التنسيق وتبادل الآراء والتعاون في مجالات العمل الإسلامي المشترك، والتباحث في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تعنى بها المنظمة وأجهزتها المتعددة، بالإضافة إلى استعراض دور الدول الأعضاء وكذلك المندوبين الدائمين في مواجهة التحديات، وتقوية دور المنظمة في قضايا العالم الإسلامي، وأثر ذلك في مضاعفة جهودها الدبلوماسية والسياسية على الساحتين الإقليمية والدولية.