"تعليم عسير" تنظم ملتقى بعنوان "الصحة النفسية والألعاب الإلكترونية"

وهدف الملتقى إلى التحذير من تأثيرات سلبية على سلوك الطفل والمراهق من حيث انعكاس أساليب العنف والسلوكيات السلبية التي لا تنتمي إلى قيمنا الإسلامية، وعاداتنا وتقاليدنا العربية.