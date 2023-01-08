"تعليم عسير" تنظم ملتقى بعنوان "الصحة النفسية والألعاب الإلكترونية"

نظمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية، اليوم الأحد، ملتقى "الصحة النفسية والألعاب الإلكترونية".
جاء ذلك بحضور 550 مشرفًا ومشرفةً وموجهًا وموجهةً صحية، وستة آلاف طالب وطالبة، وبالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.
وهدف الملتقى إلى التحذير من تأثيرات سلبية على سلوك الطفل والمراهق من حيث انعكاس أساليب العنف والسلوكيات السلبية التي لا تنتمي إلى قيمنا الإسلامية، وعاداتنا وتقاليدنا العربية.
وتناول اللقاء الذي قدّمه طبيب الأسرة وصحة المجتمع الدكتور تامر شيحة، محاور أبرزها: الأجهزة الذكية.. ضرورة أم رفاهية، وإدمان الأجهزة الذكية.. حقيقة أم خرافة، وفوائد استخدام الأجهزة الذكية، وأضرار استخدامها، بالإضافة إلى قواعد الاستخدام الأمثل للأجهزة الذكية.
واختتم الملتقى بعرض فيديو توعوي، وعدد من المشاركات والمداخلات.