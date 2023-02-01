نزلاء مركز التأهيل الشامل ببريدة يزورون مهرجان "الكليجا"

زار نزلاء مركز التأهيل الشامل ببريدة، مساء الثلاثاء، مهرجان الكليجا في نسخته الرابعة عشرة، الذي تنظمه الغرفة التجارية بالقصيم بمدينة التمور ببريدة.
ويتواصل المهرجان لمدة عشرة أيام، بمشاركة 200 أسرة منتجة، إضافة إلى عدد من الأفراد والشركات والمؤسسات والمصانع المهتمّة بصناعة الكليجا والمنتجات الشعبية.
ويعدُّ مهرجان الكليجا رافدًا مهمًّا للأسر المنتجة، وبابًا من أبواب التسويق المنظَّم لمنتجاتها؛ لدخول فضاءات اقتصادية رحبة. كما بات حلقة وصل بين الأسرة.
وشاهد نزلاء المركز الأركان المختلفة وتعرفوا على طرق وكيفية صنع وإنتاج الكليجا وتسويقها، وكذلك الأكلات الشعبية المصاحبة للمهرجان.
شارك في الزيارة: خالد العوض، وسليمان الحفير، وعبدالله الصقعوب، وعبدالله الفريدي.