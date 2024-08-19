"صحة عسير" تستضيف ملتقى "الاستثمار الصحي" بمشاركة عدد من المستثمرين

استضاف فرع وزارة الصحة بمنطقة عسير، ملتقى عن الاستثمار الصحي، بحضور وكيل الوزارة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي الدكتور إبراهيم العمر، ووكيل الوزارة المساعد للالتزام خالد البسام، ومدير عام فرع وزارة الصحة بمنطقة عسير الدكتور عبدالله بن قداح الموسى، بحضور اللقاء عدد من المستثمرين في القطاع الصحي بمنطقة عسير.
وأوضحت "صحة عسير" أن الملتقى يهدف إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية في القطاع الصحي بمنطقة عسير، وفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وشمل اللقاء كلمةً لوكيل الوزارة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي الدكتور إبراهيم العمر، ثم عروض تقديمية للإدارة العامة لتحفيز الاستثمار، والإدارة العامة للتراخيص والإدارة العامة للالتزام بالوزارة.
فيما قدم مدير عام فرع وزارة الصحة بمنطقة عسير العرض التقديمي للفرع، وأكد أن هذا اللقاء يأتي في سياق حرص وزارة الصحة بوكالاتها المعنية وفرع الوزارة بالمنطقة على الاستماع لآراء وتطلعات المستثمرين واقتراحاتهم لتحفيز مسار الاستثمار الصحي.
وتخلل اللقاء ورش عمل متعددة، ثم اختتم اللقاء بجلسة مناقشة مفتوحة.