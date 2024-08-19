"صحة عسير" تستضيف ملتقى "الاستثمار الصحي" بمشاركة عدد من المستثمرين

استضاف فرع وزارة الصحة بمنطقة عسير، ملتقى عن الاستثمار الصحي، بحضور وكيل الوزارة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي الدكتور إبراهيم العمر، ووكيل الوزارة المساعد للالتزام خالد البسام، ومدير عام فرع وزارة الصحة بمنطقة عسير الدكتور عبدالله بن قداح الموسى، بحضور اللقاء عدد من المستثمرين في القطاع الصحي بمنطقة عسير.