بلدية بارق تواصل جهودها في أعمال التجميل ومعالجة التشوهات البصرية

وتأتي هذه الجهود بتوجيه ومتابعة ميدانية من رئيس البلدية عبدالله آل شاهر، حيث عملت البلدية على تجميل إعادة الرصف لعدة طرق منها طريق الشهداء وطريق الأمير خالد الفيصل وطريق المركز الحضاري وعدد آخر من الميادين العامة.