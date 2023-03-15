بلدية بارق تواصل جهودها في أعمال التجميل ومعالجة التشوهات البصرية

واصلت بلدية محافظة بارق جهودها في أعمال التجميل ومعالجة التشوهات البصرية في المحافظة والمراكز التابعة وتعمل على محاور متنوعة منها تجميل الجزر الوسطية في الطرق الرئيسة والميادين العامة بإعادة أعمال الرصف.
وتأتي هذه الجهود بتوجيه ومتابعة ميدانية من رئيس البلدية عبدالله آل شاهر، حيث عملت البلدية على تجميل إعادة الرصف لعدة طرق منها طريق الشهداء وطريق الأمير خالد الفيصل وطريق المركز الحضاري وعدد آخر من الميادين العامة.
كما عملت إدارة الخدمات على تجميل الأرصفة الجانبية لتقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الشهداء بخيت آل حجري بالأحجار والأشجار الطبيعية عملت على إضاءتها ليلاً.
ومن جانب آخر، كثفت البلدية أعمال نظافة الأحياء وإزالة مخلفات المباني وإزالة النفايات واستبدال حاويات النظافة التالفة. وستتواصل أعمال معالجة التشوهات البصرية بصفة يومية في المحافظة والمراكز التابعة.