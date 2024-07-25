قرابة 16 ألف مستفيد ومستفيدة من مشروع الحقيبة المدرسية للطلاب بجمعية إنسان

وقال مدير عام الجمعية محمد بن سعد المحارب: إن مشروع الحقيبة المدرسية يُعَد ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذها جمعية "إنسان" لأبنائها مع قرب بداية العام الدراسي، ضمن برامج الرعاية التعليمية؛ بهدف تجويد التعليم لأبناء "إنسان" ومساعدتهم في تحصيلهم الدراسي، وتذليل جميع الصعاب التي تعترض مسارهم التعليمي من خلال تأمين احتياجات اليتيم الدراسية.