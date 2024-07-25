قرابة 16 ألف مستفيد ومستفيدة من مشروع الحقيبة المدرسية للطلاب بجمعية إنسان

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، مشروع الحقيبة المدرسية للعام الدراسي 1446هـ- 2024م، لعدد 15.653 طالبًا وطالبة للمراحل الدراسية "تمهيدي، ابتدائي، متوسط، وثانوي"، بجميع فروع الجمعية في مدينة الرياض ومحافظاتها.
وتستهدف الجمعية مبلغ 3.130.600 ريال بواقع 200 ريال لكل طالب وطالبة.
وقال مدير عام الجمعية محمد بن سعد المحارب: إن مشروع الحقيبة المدرسية يُعَد ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذها جمعية "إنسان" لأبنائها مع قرب بداية العام الدراسي، ضمن برامج الرعاية التعليمية؛ بهدف تجويد التعليم لأبناء "إنسان" ومساعدتهم في تحصيلهم الدراسي، وتذليل جميع الصعاب التي تعترض مسارهم التعليمي من خلال تأمين احتياجات اليتيم الدراسية.
وتشتمل الحقيبة على الأدوات المدرسية، والقرطاسية اللازمة لجميع الطلاب والطالبات، من خلال إيداع المبلغ المخصص في حسابات الأسر البنكية؛ حيث تحقق هذه الطريقة قيمة من قيم الجمعية وهي "حفظ كرامة اليتيم".
وأضاف "المحارب": تحرص الجمعية على متابعة الأبناء دراسيًّا، وإلحاق المتعثرين منهم بدروس التقوية، وتوفير وسائل المواصلات، وإلحاقهم ببرامج الابتعاث الخارجي، والجامعات والكليات والمعاهد المعتمدة وبتخصصات تناسب سوق العمل.
ولفت "المحارب" إلى أن "إنسان" تسعى لتوفير العديد من الممكنات للمستفيدين التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030م، من خلال تهيئة الفرد ليكون عضوًا فعالًا في بناء مجتمعه.
وحث المحسنين على المساهمة في مشروع الحقيبة المدرسية وتأمين احتياجات اليتيم الدراسية، من خلال زيارة أحد فروع الجمعية، أو إيداع المبلغ المخصص في حسابات الجمعية الرسمية، أو التبرع عبر منصة "إنسان" بكل سهولة وأمان عبر الرابط https://ensan.sa/ar/shop/119.