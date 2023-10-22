محافظ النعيرية يُطلق الحملةَ الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

أطلق محافظُ النعيرية عبدالله السيف، صباح اليوم الأحد، في مكتبه؛ الحملةَ الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية التي ينفّذها مستشفى النعيرية العام؛ أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي.