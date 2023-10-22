محافظ النعيرية يُطلق الحملةَ الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

أطلق محافظُ النعيرية عبدالله السيف، صباح اليوم الأحد، في مكتبه؛ الحملةَ الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية التي ينفّذها مستشفى النعيرية العام؛ أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي.
جاء ذلك بحضور المدير التنفيذي لمستشفى النعيرية العام هاني إنصيران، ومدير إدارة مراكز الرعاية الصحية الأولية بالنعيرية طارق الشمري، وعدد من منسوبي القطاع الصحي.
وقال "إنصيران": إن الحملة تستهدف الفئات الأكثر تأثُّرًا بالإنفلونزا؛ مثل: أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، والعاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع، مؤكدًا أمان اللقاح وتوفره بالمجان للجميع.
وأهاب "إنصيران" بالمواطنين والمقيمين ضرورة أخذ اللقاح من خلال المستشفى العام والمراكز الصحية بمحافظة النعيرية، والتي فتحت أبوابها لاستقبالهم.
يذكر أن إدارةَ المستشفى سيّرت فرقًا طبية لزيارة الإدارات الحكومية بالمحافظة، وتقديم خدمة التطعيم لمنسوبيها في مقارّ عملهم.
يذكر أن الحملة دشّنها أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، منتصف الأسبوع الماضي، والتي ينظّمها تجمع الشرقية الصحي.